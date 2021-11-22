Производство яиц в Пензенской области в январе-октябре сократилось на 8,6% АПК

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Производство яиц сократилось в Пензенской области в январе-октябре 2021 года до 234 млн. 253 штук, что на 8,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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В сельскохозяйственных организациях получено 130 млн. 815 тыс. штук, что на 8,5% больше по сравнению с результатом за 10 месяцев прошлого года. Доля сельхозорганизаций в общем объеме составила 55,8%.

В хозяйствах населения производство яиц снизилось на 11,3% до 75 млн. 408 тыс. штук, в крестьянских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей — на 44,8% до 28 млн. 30 тыс. штук. На их долю в общем объеме пришлось 32,2% и 12% соответственно.