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В двух районах Пензенской области выявлены очаги АЧС

09:01 | 26.11.2021 | АПК

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Пенза, 26 ноября 2021. PenzaNews. Три очага африканской чумы свиней (АЧС) выявлено на территории личных подсобных хозяйств в Кузнецком и Неверкинском районах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

В двух районах Пензенской области выявлены очаги АЧС. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Постановлением губернатора Пензенской области с целью ликвидации и недопущения распространения опасного заболевания приняты и установлены ограничительные мероприятия на основании представления министерства сельского хозяйства Пензенской области и протокола заседания межведомственной противоэпизоотической комиссии при правительстве Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что установлены очаги заболевания, угрожаемые зоны радиусом 5 км 100 метров и зоны наблюдения радиусом 11 км.

«В каждой из зон проводятся соответствующие ограничительные мероприятия», — поясняется в сообщении.

В тексте добавляется, что в рамках принимаемых мер выставлены круглосуточные посты, оборудованные дезбарьерами.

«Работа постов контролируется сотрудниками ветеринарной службы Пензенской области и правоохранительных органов. Посторонним лицам вход воспрещен», — подчеркивается в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что в соответствии с зонами прилегания к очагу согласно ветправилам установлены запреты на посещение территории, перемещение животных, вывоз продукции животноводства и растениеводства, включая корма, и движение транспортных средств.

«Губернатором Пензенской области принято решение о выделении денежных средств из резервного фонда на осуществление компенсационных выплат», — отмечается в тексте.

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