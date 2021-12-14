Объем поддержки АПК в Пензенской области в 2022 году планируется увеличить в 2,4 раза АПК

Пенза, 14 декабря 2021. PenzaNews. Более 334 млн. рублей планируется выделить из бюджета Пензенской области на поддержку агропромышленного комплекса в 2022 году, что в 2,4 раза больше уровня 2021-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

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«Предполагается, что средства регионального бюджета могут быть направлены на оказание помощи предприятиям молочного скотоводства, поддержку производства мяса, а также развитие выпуска пищевого яйца», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что в Пензенской области действует семь региональных программ, финансируемых без участия средств федерального бюджета.

«Общая сумма расходов на предоставление государственной помощи сельхозпроизводителям, предусмотренная бюджетом субъекта, в текущем году составляет 139,8 млн. рублей», — сказано в сообщении.