Пензенские предприятия ГК «Дамате» в 2021 году перечислили 1,8 млрд. рублей налогов АПК

Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Предприятия группы компаний «Дамате», расположенные на территории Пензенской области, увеличили в 2021 году объем перечисленных налогов, сборов и страховых взносов совокупно на 15% — до 1,8 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

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«Таким образом, «Дамате» в очередной раз подтвердила статус крупнейшего аграрного налогоплательщика в регионе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что наибольшая сумма налогов — 441 млн. рублей — перечислена предприятиями в Нижнеломовском районе, где расположены основные производственные объекты — птицеперерабатывающий завод, завод по глубокой переработке мяса индейки, инкубатор, птичники, комбикормовый завод и элеватор, а также ветеринарно-диагностическая лаборатория и посевные площади; рост к уровню предыдущего года составил 17%.