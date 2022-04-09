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Пензенские предприятия ГК «Дамате» в 2021 году перечислили 1,8 млрд. рублей налогов

15:01 | 09.04.2022 | АПК

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Пенза, 9 апреля 2022. PenzaNews. Предприятия группы компаний «Дамате», расположенные на территории Пензенской области, увеличили в 2021 году объем перечисленных налогов, сборов и страховых взносов совокупно на 15% — до 1,8 млрд. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Пензенские предприятия ГК «Дамате» в 2021 году перечислили 1,8 млрд. рублей налогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Таким образом, «Дамате» в очередной раз подтвердила статус крупнейшего аграрного налогоплательщика в регионе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что наибольшая сумма налогов — 441 млн. рублей — перечислена предприятиями в Нижнеломовском районе, где расположены основные производственные объекты — птицеперерабатывающий завод, завод по глубокой переработке мяса индейки, инкубатор, птичники, комбикормовый завод и элеватор, а также ветеринарно-диагностическая лаборатория и посевные площади; рост к уровню предыдущего года составил 17%.

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