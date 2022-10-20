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Режим ЧС введен в Пензенской области в связи с гибелью посевов сельхозкультур

09:22 | 20.10.2022 | АПК

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Пенза, 20 октября 2022. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензенской области в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ГУ МЧС России по региону.

Режим ЧС введен в Пензенской области в связи с гибелью посевов сельхозкультур

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

«Распоряжением губернатора Пензенской области от 18 октября 2022 года №797-р введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» с региональным уровнем реагирования. Организовано взаимодействие с функциональными и территориальными звеньями РСЧС Пензенской области», — сказано в тексте.

Из него следует, что гибель посевов сельхозкультур произошла из-за переувлажнения почвы; сельхозтоваропроизводителям и экономике Пензенской области нанесен значительный материальный ущерб.

В сообщении указано, что режим ЧС будет действовать до особого распоряжения.

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