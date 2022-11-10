Олег Мельниченко принял участие в церемонии запуска нового птицеводческого блока ГК «Дамате» в Мокшанском районе АПК

Пенза, 10 ноября 2022. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии запуска нового птицеводческого блока группы компаний «Дамате» в селе Плесс Мокшанского района, которая состоялась в минувшую среду, 9 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Агропромышленный объект состоит из трех птицеводческих площадок, где расположено 32 птичника. В них произведен монтаж специализированного технологического оборудования.

Стоимость нового блока составляет порядка 5 млрд. рублей, включая помощь правительства Пензенской области по развитию инфраструктуры.

«Мы открываем очередную площадку — это знаменательное событие. В целом, если брать только Мокшанский район, то здесь у нас будет производиться 22 тыс. тонн мяса индейки. Новый объект — это реализация совместного с группой компаний «Дамате» инвестиционного проекта, это новые рабочие места для более чем 100 человек. Участие со стороны правительства Пензенской области — строительство дороги к производственным площадкам, газовых и энергосетей», — сказал Олег Мельниченко.

«В итоге, несмотря на непростые условия, мировую конъюнктуру, мы все же выйдем на производство 207 тыс. тонн мяса индейки в год на территории Пензенской области. И это не последняя площадка, которую мы строим в рамках совместных инвестиционных проектов. Будут еще новые производства», — подчеркнул он.

Глава региона напомнил, что в 2022 году на поддержку агропромышленных предприятий было направлено более 2 млрд. рублей, за счет льготного кредитования сельхозпроизводители смогли привлечь еще свыше 6 млрд. рублей.

«В следующем году объем государственной помощи планируем примерно на том же уровне. Будем поддерживать из регионального бюджета, субсидировать процентные ставки — на эти цели предусмотрено порядка 850 млн. рублей», — сказал он.

Олег Мельниченко отметил, что проекты, которые реализует группа компаний «Дамате», являются высокотехнологичными, объединяют все компоненты производства — от создания родительского стада, производства собственного яйца, доращивания молодняка до убоя и глубокой переработки мяса птицы.

В свою очередь генеральный директор ГК «Дамате» Рашид Хайров поделился планами развития производства.

«Будем двигаться дальше, создаем для этого совместно с правительством Пензенской области все условия. Как инвесторы в регионе мы чувствуем себя комфортно — получаем здесь не только поддержку, но и понимание», — сказал он.

«Запуск очередного этапа нашего проекта позволит выйти на те объемы, которые предусмотрены в инвестиционном соглашении», — цитирует Рашида Хайрова пресс-служба облправительства.