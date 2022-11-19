В Пензе состоялось чествование лучших работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Пенза, 19 ноября 2022. PenzaNews. Чествование тружеников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, добившихся высоких результатов в работе, состоялось в круглом зале правительства Пензенской области в минувшую пятницу, 18 ноября.

Фото: Pnzreg.ru

Выступая перед собравшимся, губернатор Олег Мельниченко обратил внимание на успехи, которые были достигнуты в этом году.

«Намолочено более 3,2 млн. тонн зерна. За всю историю региона это удалось сделать лишь трижды. По урожайности подсолнечника — 19 центнеров с га — наш регион занимает второе место в Приволжском федеральном округе. В 2022 году введено в оборот 19 тыс. га неиспользуемой пашни. Произведено 362 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе — это вторая позиция в ПФО», — сказал глава региона.

«Мы вышли на первое место в округе по продуктивности молочного стада — почти 7,8 тыс. кг на одну корову — и объему производства яиц. Аграрии внедряют современные технологии, обновляют парк техники, реализуют новые инвестиционные проекты, благодаря которым в регионе появляются птицеводческие комплексы и молочно-товарные фермы, элеваторы и сады. При государственной поддержке создаются производства в сфере малого и среднего бизнеса. Третий год реализуется государственная программа комплексного развития сельских территорий. В ее рамках осуществлено около 60 общественно значимых проектов», — добавил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что пензенские аграрии успешно справляются с поставленной задачей накормить регион и страну.

«С большой вероятностью по итогам года мы максимально приблизимся к показателям доктрины продовольственной безопасности. Я горжусь тем, что значительный вклад в это достижение России внесли труженики Пензенской области», — отметил губернатор.

«Ваши успехи отмечены на уровне министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Я выражаю благодарность руководителям хозяйств, агрономам и ветеринарам, трактористам-машинистам и комбайнерам, дояркам, механизаторам и рабочим, бухгалтерам, технологам пищевого производства, специалистам логистики и товароведам. Всем людям, которые отдают свои силы, знания, опыт напряженному труду в агропромышленном комплексе», — сказал Олег Мельниченко.

Он также поставил задачи на ближайшую перспективу: увеличить производство молока до уровня не менее 9,5 тыс. кг на одну корову, сохранить лидирующие позиции по урожайности зерновых и масличных культур, ввести в севооборот еще порядка 10 тыс. га неиспользуемых земель, реализовать в 2023 году не менее 60 проектов по благоустройству сельских территорий.

«Мы не должны снижать нашу инвестиционную активность в сельском хозяйстве и в АПК в целом. Будем и дальше создавать все условия, чтобы отечественный агропром оставался современным, технологичным и конкурентоспособным», — подытожил глава региона.

Олег Мельниченко вручил лучшим аграриям благодарности Минсельхоза России, почетные грамоты и благодарности губернатора. Также дипломы получили победители соревнований в отрасли «Сельское хозяйство», сообщает пресс-служба облправительства.