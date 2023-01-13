В Пензенской области в 2023 году планируется ввести в севооборот 10 тыс. га неиспользуемых сельхозземель АПК

Пенза, 13 января 2023. PenzaNews. 10 тыс. га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения планируется ввести в севооборот в Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

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«Одна из первоочередных задач, стоящих перед Пензенской областью, — это ввод неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. Успешное решение данной задачи позволит обеспечить поддержание оптимальных параметров плодородия почвы, повысить продуктивность сельскохозяйственных угодий, увеличить производство сельскохозяйственной продукции в регионе», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2022 году в Пензенской области было введено в оборот 19,5 тыс. га пашни.