В Пензе 26 января пройдет агрономический форум АПК

Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. VII агрономический форум пройдет на базе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий четверг, 26 января.

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Участники мероприятия обсудят вопросы развития отраслей растениеводства, животноводства, оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям.

Выставочную экспозицию с демонстрацией достижений пензенских ученых-аграриев, а также презентацией современных технологий и разработок в области сельского хозяйства представят производители и дилеры сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, семенного материала и удобрений.

Спикерами агрофорума выступят ведущие сельхозтоваропроизводители региона и представители компаний сферы АПК, сообщает пресс-служба облправительства.