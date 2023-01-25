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В Пензе 26 января пройдет агрономический форум

09:47 | 25.01.2023 | АПК

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Пенза, 25 января 2023. PenzaNews. VII агрономический форум пройдет на базе Пензенского государственного аграрного университета в предстоящий четверг, 26 января.

В Пензе 26 января пройдет агрономический форум. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Участники мероприятия обсудят вопросы развития отраслей растениеводства, животноводства, оказание господдержки сельхозтоваропроизводителям.

Выставочную экспозицию с демонстрацией достижений пензенских ученых-аграриев, а также презентацией современных технологий и разработок в области сельского хозяйства представят производители и дилеры сельскохозяйственной техники, оборудования, средств защиты растений, семенного материала и удобрений.

Спикерами агрофорума выступят ведущие сельхозтоваропроизводители региона и представители компаний сферы АПК, сообщает пресс-служба облправительства.

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