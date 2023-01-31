Объемы производства молока в Пензенской области по итогам 2022 года снизились более чем на 10% АПК

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. 344 тыс. 998 тонн молока, по предварительным данным, произведено в Пензенской области в 2022 году, что на 10,2% меньше по сравнению с 2021-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

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Согласно представленным сведениям, сельскохозяйственные организации снизили производство молока на 12,5% до 220 тыс. 59 тонн, хозяйства населения — на 12,8% до 71 тыс. 281 тонны.

При этом у крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей наблюдается рост в 5,1%, их объемы производства достигли 53 тыс. 658 тонн.

По информации Пензастата, надой на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, включая микропредприятия, без учета подсобных хозяйств и СПК составил в 2022 году 9 тонн 241 кг, что на 0,2% больше, чем в 2021-м.