16:45:56 Вторник, 31 января
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Объемы производства молока в Пензенской области по итогам 2022 года снизились более чем на 10%

15:17 | 31.01.2023 | АПК

Печать

Пенза, 31 января 2023. PenzaNews. 344 тыс. 998 тонн молока, по предварительным данным, произведено в Пензенской области в 2022 году, что на 10,2% меньше по сравнению с 2021-м. Об этом свидетельствуют данные Пензастата.

Объемы производства молока в Пензенской области по итогам 2022 года снизились более чем на 10%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным сведениям, сельскохозяйственные организации снизили производство молока на 12,5% до 220 тыс. 59 тонн, хозяйства населения — на 12,8% до 71 тыс. 281 тонны.

При этом у крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей наблюдается рост в 5,1%, их объемы производства достигли 53 тыс. 658 тонн.

По информации Пензастата, надой на одну корову в крупных, средних и малых сельхозорганизациях, включая микропредприятия, без учета подсобных хозяйств и СПК составил в 2022 году 9 тонн 241 кг, что на 0,2% больше, чем в 2021-м.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 43 случая заражения коронавирусом В Заречном мужчина перевел мошеннику более 2,3 млн. рублей
В Пензе мужчина пытался сбыть приобретенные по поддельным рецептам психотропные вещества В Пензе столкнулись два автомобиля, пострадала женщина
Под Пензой мужчина лишился более 1,7 млн. рублей, пытаясь заработать на криптовалюте В Пензенской области за сутки подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама