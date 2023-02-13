20:02:43 Понедельник, 13 февраля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

ГК «Дамате» возглавила рейтинг крупнейших производителей индейки в России по итогам 2022 года

17:35 | 13.02.2023 | АПК

Печать

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в том числе в Пензенской области, возглавила рейтинг крупнейших производителей индейки в России, составленный агентством Agrifood Strategies и Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ) по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

ГК «Дамате» возглавила рейтинг крупнейших производителей индейки в России по итогам 2022 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что общий объем производства мяса индейки в стране в 2022 году увеличился до 415 тыс. тонн в убойном весе, рост к 2021 году составил 3,6%.

«Дамате» нарастила производство мяса индейки до 216 тыс. тонн в убойном весе, прибавив 8% к показателю прошлого [2021] года», — сказано в тексте.

Комментируя итоги рейтинга, в ГК «Дамате» заявили, что положительная динамика роста объема производства является результатом планомерной реализации индейководческих проектов в Пензенской и Ростовской областях.

«В Пензенской области компания произвела 166 тыс. тонн индейки в убойном весе и более 50 тыс. тонн — в Ростовской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.

Новости партнеров
Читайте также
С территории Заречного вывезено более 1,1 тыс. старых шин и покрышек В Пензе очередное занятие в рамках проекта «Кибербез-ликбез» посвятили Международному дню безопасного интернета
В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом В Железнодорожном районе Пензы ликвидирован наркопритон
Житель Пензы поверил позвонившему ему «сотруднику банка» и лишился около 600 тыс. рублей В Кузнецке водитель автомобиля «Lada Vesta» сбил пешехода
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама