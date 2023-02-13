ГК «Дамате» возглавила рейтинг крупнейших производителей индейки в России по итогам 2022 года АПК

Пенза, 13 февраля 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате», производственные мощности которой расположены в том числе в Пензенской области, возглавила рейтинг крупнейших производителей индейки в России, составленный агентством Agrifood Strategies и Национальной ассоциацией производителей индейки (НАПИ) по итогам 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из него следует, что общий объем производства мяса индейки в стране в 2022 году увеличился до 415 тыс. тонн в убойном весе, рост к 2021 году составил 3,6%.

«Дамате» нарастила производство мяса индейки до 216 тыс. тонн в убойном весе, прибавив 8% к показателю прошлого [2021] года», — сказано в тексте.

Комментируя итоги рейтинга, в ГК «Дамате» заявили, что положительная динамика роста объема производства является результатом планомерной реализации индейководческих проектов в Пензенской и Ростовской областях.

«В Пензенской области компания произвела 166 тыс. тонн индейки в убойном весе и более 50 тыс. тонн — в Ростовской области», — говорится в сообщении, размещенном на сайте холдинга.