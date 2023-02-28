В Пензенской области в 2023 году планируется собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 28 февраля 2023. PenzaNews. Не менее 2,8 млн. тонн зерна планируется собрать в Пензенской области в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом году мы планируем произвести не менее 2,8 млн. тонн зерна, более 2 млн. тонн сахарной свеклы, более 600 тыс. тонн масличных культур, почти 300 тыс. тонн картофеля и 90 тыс. тонн овощей», — написал глава региона в своем Telegram-канале по итогам заседания областного правительства, на котором рассматривался вопрос о подготовке к весенне-полевым работам.

По словам Олега Мельниченко, это позволит обеспечить потребности Пензенской области и отправить излишки на экспорт.

«Сейчас техника готова к севу на 98%. К 10 апреля все недостатки по подготовке к весенне-полевым работам должны быть устранены. Буду отслеживать процесс еженедельно», — подчеркнул губернатор.