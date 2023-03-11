На поддержку аграриев в Пензенской области в 2023 году направят 1,6 млрд. рублей АПК

Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. 1,6 млрд. рублей будет направлено на поддержку аграриев Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 1,3 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета, 0,3 млрд. рублей — из регионального.

«Уже объявлены отборы документов на предоставление субсидий по следующим направлениям: проведение агротехнологических работ, возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, на поддержку элитного семеноводства, на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что до 1 апреля прогнозируется доведение субсидий федерального бюджета в сумме 380 млн. рублей.