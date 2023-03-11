19:06:31 Суббота, 11 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

На поддержку аграриев в Пензенской области в 2023 году направят 1,6 млрд. рублей

09:15 | 11.03.2023 | АПК

Печать

Пенза, 11 марта 2023. PenzaNews. 1,6 млрд. рублей будет направлено на поддержку аграриев Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

На поддержку аграриев в Пензенской области в 2023 году направят 1,6 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем уточняется, что 1,3 млрд. рублей будет выделено из федерального бюджета, 0,3 млрд. рублей — из регионального.

«Уже объявлены отборы документов на предоставление субсидий по следующим направлениям: проведение агротехнологических работ, возмещение части затрат на поддержку собственного производства молока, на поддержку элитного семеноводства, на закладку и (или) уход за многолетними насаждениями», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что до 1 апреля прогнозируется доведение субсидий федерального бюджета в сумме 380 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтвержден 141 случай заражения коронавирусом Ремонт дороги и тротуаров на улице Сурской в Пензе планируется начать в апреле
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 2 тыс. рублей В Пензенской области за сутки подтверждено 134 случая заражения коронавирусом
В Пензенской области за сутки подтверждено 122 случая заражения коронавирусом В Пензе выявлен факт фиктивной регистрации двух иностранных граждан
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама