В Пензенской области стартовали весенние полевые работы АПК

Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Весенние полевые работы стартовали на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в среду, 15 марта.

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«В Башмаковском, Наровчатском, Пачелмском, Нижнеломовском, Каменском, Белинском, Сердобском, Пензенском, Кузнецком, Лопатинском районах сельхозтоваропроизводители приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав минеральными удобрениями», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на сегодняшний день посевы озимых культур подкормлены на площади свыше 2,5 тыс. га.

«Посевы озимых зерновых культур урожая 2023 года в Пензенской области занимают площадь в 356 тыс. га, из них озимая пшеница — 350 тыс. га», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что яровой сев запланирован на площади 1,1 млн. га.