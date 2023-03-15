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В Пензенской области стартовали весенние полевые работы

18:03 | 15.03.2023 | АПК

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Пенза, 15 марта 2023. PenzaNews. Весенние полевые работы стартовали на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в среду, 15 марта.

В Пензенской области стартовали весенние полевые работы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Башмаковском, Наровчатском, Пачелмском, Нижнеломовском, Каменском, Белинском, Сердобском, Пензенском, Кузнецком, Лопатинском районах сельхозтоваропроизводители приступили к подкормке озимых культур и многолетних трав минеральными удобрениями», — сказано в тексте.

В нем уточняется, что на сегодняшний день посевы озимых культур подкормлены на площади свыше 2,5 тыс. га.

«Посевы озимых зерновых культур урожая 2023 года в Пензенской области занимают площадь в 356 тыс. га, из них озимая пшеница — 350 тыс. га», — отмечается в сообщении.

Из него следует, что яровой сев запланирован на площади 1,1 млн. га.

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