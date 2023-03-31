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В аграрный сектор Пензенской области в I квартале направлены средства господдержки в сумме 436,9 млн. рублей

15:19 | 31.03.2023 | АПК

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Пенза, 31 марта 2023. PenzaNews. Средства государственной поддержки в сумме 436,9 млн. рублей направлены в аграрный сектор Пензенской области в I квартале 2023 года в целях развития материально-технической базы и стимулирования проведения весенне-полевых работ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

В аграрный сектор Пензенской области в I квартале направлены средства господдержки в сумме 436,9 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Объем доведения федеральных средств составил 402,5 млн. рублей, что в два раза превысило перечисленную сумму субсидий в аналогичном периоде прошлого года. Поддержка предоставлена по 339 обращениям сельхозтоваропроизводителей Пензенской области», — сказано в тексте.

«По мероприятиям стимулирующей группы субсидий (поддержка собственного производства молока, закладка многолетних насаждений) и компенсирующей группы субсидий (поддержка элитного семеноводства, племенного животноводства, агрострахования, комплекса агротехнологических работ в растениеводстве) уровень доведения средств превысил 50% предусмотренного объема субсидий на текущий год», — отмечается в сообщении.

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