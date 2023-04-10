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Роман Калентьев посетил ЗАО «Константиново»

15:50 | 10.04.2023 | АПК

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Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев в рамках рабочей поездки в Пензенский район посетил ЗАО «Константиново».

Роман Калентьев посетил ЗАО «Константиново». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ходе встречи с руководителем сельхозпредприятия Романом Кошеляевым глава Минсельхоза ознакомился с ходом полевых работ и планами на посевную кампанию.

Вся посевная площадь в хозяйстве под урожай 2023 года составляет 13,2 тыс. га, из них зерновой клин будет 6,1 тыс. га.

Также в этом году намечено посеять масличные и кормовые культуры.

В настоящее время ведутся работы по боронованию почвы.

Кроме того, завершается подкормка минеральными удобрениями посевов озимых культур, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.

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