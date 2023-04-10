В Пензенской области приступили к севу яровых культур АПК

Пенза, 10 апреля 2023. PenzaNews. Сев яровых зерновых и технических культур стартовал в восьми районах Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона в понедельник, 10 апреля.

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«В Бековском, Белинском, Бессоновском, Каменском, Колышлейском, Кузнецком, Нижнеломовском, Шемышейском районах Пензенской области приступили к севу яровой пшеницы, ячменя, овса, гороха, ярового рапса, горчицы, льна масличного, сахарной свеклы», — сказано в тексте.

Из него следует, что в текущем году яровой сев в Пензенской области будет проведен на площади более 1,1 млн. га.

«Для проведения весеннего сева [...] необходимо 102,4 тыс. тонн семян яровых культур. В настоящее время потребность под планируемую структуру посевных площадей яровых зерновых с учетом страхового фонда полностью обеспечена», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется также, что посевы озимых зерновых культур урожая 2023 года в Пензенской области занимают площадь в 356 тыс. га, в том числе пшеницы — 350 тыс. га.