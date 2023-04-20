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К яровому севу приступили все районы Пензенской области

14:49 | 20.04.2023 | АПК

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Пенза, 20 апреля 2023. PenzaNews. Все районы Пензенской области приступили к севу яровых культур. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

К яровому севу приступили все районы Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом яровые культуры уже посеяли на 100 тыс. га. Из них ранними зерновыми и зернобобовыми засеяно более 70 тыс. га, или 14% от плана. Начинается сев зернобобовых и масличных культур», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что подготовка семенного материала и проверка его качества ведется в соответствии с рабочим графиком, семена яровых зерновых и зернобобовых культур заготовлены в полном объеме.

«Во всех районах Пензенской области продолжаются и другие виды полевых работ. Так, подкормка озимых проведена на площади почти 278 тыс. га. Боронование зяби, посевов озимых культур и многолетних трав проведено на площади свыше 1 млн. га», — указано в сообщении.

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