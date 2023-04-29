В Пензенской области намечено ввести в оборот 10 тыс. га неиспользуемой пашни АПК

Пенза, 29 апреля 2023. PenzaNews. 10 тыс. га неиспользуемой пашни планируется ввести в оборот в Пензенской области в 2023 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«Министерством сельского хозяйства Пензенской области совместно с администрациями муниципальных районов организована работа по вводу неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот. В текущем году планируется ввести в оборот 10 тыс. га ранее неиспользуемой пашни», — сказано в тексте.

В нем напоминается, что в рамках соответствующей госпрограммы сельхозтоваропроизводителям предоставляются субсидии на возмещение части затрат на проведение культуртехнических мероприятий на выбывших сельскохозяйственных угодьях, вовлекаемых в оборот.

«Размер субсидий составляет 50% общего объема затрат на реализацию проектов мелиорации с учетом предельного размера стоимости работ на 1 га площади земель», — уточняется в сообщении.