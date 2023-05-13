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В Пензенской области пройден экватор посевной — губернатор

13:15 | 13.05.2023 | АПК

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Пенза, 13 мая 2023. PenzaNews. Экватор посевной кампании 2023 года пройден в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области пройден экватор посевной — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экватор посевной-2023 в регионе пройден. По севу яровых мы даже преодолели отметку в 76% — это более 850 тыс. га», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в субботу, 13 мая.

Он обратил внимание на то, что благодаря теплой погоде в текущем году удалось начать посевную раньше, в итоге она идет опережающими темпами.

«Активные работы идут в том числе в агрофирме «Раздолье» и группе компаний «Дамате». В помощь аграриям современная техника, которая позволяет обрабатывать большие площади за меньшее время. К примеру, «Кировец» дилерского центра «Пензенская аграрная компания». Всего в этом году к посевной мы закупили 150 сельскохозяйственных машин», — отметил Олег Мельниченко.

Губернатор проинформировал, что аграрии Пензенской области посеяли подсолнечник на 235 тыс. га, сахарная свекла занимает более 50 тыс. га, картофель — практически 20 тыс. га, технические культуры — свыше 340 тыс. га.

«Всего нам нужно обработать более 1,5 млн. га. Завершить посевную планируем в начале июня. Желаю аграриям успехов и сил!» — резюмировал глава региона.

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