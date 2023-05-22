Роман Калентьев доложил Олегу Мельниченко о ходе посевной кампании и вводе сельхозземель в оборот АПК

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев проинформировал губернатора Олега Мельниченко о ходе посевной кампании и вводе земель сельхозназначения в севооборот во время рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 22 мая.

Фото: Pnzreg.ru

«Посевная в регионе близится к своему завершению. Сегодня министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев назвал мне актуальные данные по ходу работ. План ярового сева у нас выполнен на 94%. В этом году в обработке будет свыше 1,5 млн. га. Один из важных вопросов — обеспечение продовольственной безопасности пензенцев, в том числе и сахаром. Поэтому мы постепенно увеличиваем площадь посадки сахарной свеклы, сейчас работы завершены на 103%», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, комментируя итоги рабочей встречи.

По его словам, картофель посажен на площади 21 тыс. га, что составляет 99% от плана, выделенные под овощи и подсолнечник земли заняты на 88% и 96% соответственно.

«Сейчас очень важно не останавливаться, в ближайшее время завершить посевную», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что в будущем планируется «только увеличивать посевные площади».

«Ведем работу с землепользователями, чтобы засеивать пустующие территории. Мы уже практически приблизились к показателям советского времени, когда площади засеиваемых земель составляли 2 млн. 150 тыс. га, сейчас у нас засеиваются около 2 млн. 70 тыс. га», — подчеркнул глава региона.