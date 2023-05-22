16:39:41 Понедельник, 22 мая
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Роман Калентьев доложил Олегу Мельниченко о ходе посевной кампании и вводе сельхозземель в оборот

12:16 | 22.05.2023 | АПК

Печать

Пенза, 22 мая 2023. PenzaNews. Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев проинформировал губернатора Олега Мельниченко о ходе посевной кампании и вводе земель сельхозназначения в севооборот во время рабочей встречи, состоявшейся в правительстве региона в понедельник, 22 мая.

Роман Калентьев доложил Олегу Мельниченко о ходе посевной кампании и вводе сельхозземель в оборот

Фото: Pnzreg.ru

«Посевная в регионе близится к своему завершению. Сегодня министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев назвал мне актуальные данные по ходу работ. План ярового сева у нас выполнен на 94%. В этом году в обработке будет свыше 1,5 млн. га. Один из важных вопросов — обеспечение продовольственной безопасности пензенцев, в том числе и сахаром. Поэтому мы постепенно увеличиваем площадь посадки сахарной свеклы, сейчас работы завершены на 103%», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале, комментируя итоги рабочей встречи.

По его словам, картофель посажен на площади 21 тыс. га, что составляет 99% от плана, выделенные под овощи и подсолнечник земли заняты на 88% и 96% соответственно.

«Сейчас очень важно не останавливаться, в ближайшее время завершить посевную», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко добавил, что в будущем планируется «только увеличивать посевные площади».

«Ведем работу с землепользователями, чтобы засеивать пустующие территории. Мы уже практически приблизились к показателям советского времени, когда площади засеиваемых земель составляли 2 млн. 150 тыс. га, сейчас у нас засеиваются около 2 млн. 70 тыс. га», — подчеркнул глава региона.

Новости партнеров
Читайте также
Пенсионерка из Пензы лишилась 200 тыс. рублей после звонка телефонной мошенницы В Нижнеломовском районе ликвидирован лесной пожар
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей Прокуратура выявила нарушения в организации питания детей в сельской школе Городищенского района
Жительница Пензенской области лишилась около 150 тыс. рублей при попытке продать дом Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области проведет прием граждан
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама