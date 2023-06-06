01:13:20 Среда, 7 июня
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«День поля» пройдет в Пензенской области 13 и 14 июля

17:10 | 06.06.2023 | АПК

Печать

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Агромероприятие «День поля» пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 13 и 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

«День поля» пройдет в Пензенской области 13 и 14 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, заводы-изготовители и дилеры представят новые образцы и модели техники, состоятся демонстрационные показы сельхозагрегатов.

Кроме того, будет организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений.

Запланирована ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Будут проводиться дегустации. Ожидается, что будет показана почвообрабатывающая, кормозаготовительная, уборочная и другая техника.

Помимо этого, будут продемонстрированы цифровые технологии и инструменты для автоматизации основных рабочих процессов сельскохозяйственного производства, а также геоинформационные сервисы космического мониторинга сельхозземель.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обнаружена фальшивая купюра номиналом 5 тыс. рублей В пензенском банке «Кузнецкий» в продаже появились новые памятные и инвестиционные монеты
«Ростелеком» организовал видеонаблюдение на дополнительной площадке ЦМИТ «Прогресс» в Пензе Перед судом предстанет жительница Кузнецкого района, повторно попавшаяся на пьяной езде
Открыта смена в лагере «Надежда», где возведено два новых модульных корпуса Митрополит Серафим освятил поклонный крест в Кузнецке
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама