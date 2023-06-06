«День поля» пройдет в Пензенской области 13 и 14 июля АПК

Пенза, 6 июня 2023. PenzaNews. Агромероприятие «День поля» пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 13 и 14 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства.

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По информации ведомства, заводы-изготовители и дилеры представят новые образцы и модели техники, состоятся демонстрационные показы сельхозагрегатов.

Кроме того, будет организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений.

Запланирована ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Будут проводиться дегустации. Ожидается, что будет показана почвообрабатывающая, кормозаготовительная, уборочная и другая техника.

Помимо этого, будут продемонстрированы цифровые технологии и инструменты для автоматизации основных рабочих процессов сельскохозяйственного производства, а также геоинформационные сервисы космического мониторинга сельхозземель.