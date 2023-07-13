Олег Мельниченко принял участие в открытии агромероприятия «День поля» АПК

Пенза, 13 июля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко принял участие в церемонии открытия аграрного мероприятия «День поля» в Каменском районе.

Фото: Pnzreg.ru

Выступая перед собравшимися, глава региона назвал «День поля» одним из главных событий сельскохозяйственного года.

«Это прекрасная возможность для всех нас в деловом, неформальном общении сверить часы перед уборочной кампанией. Взять на заметку новые тенденции. Выработать дальнейшую тактику, стратегию развития предприятий и отрасли в целом», — отметил Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что уже сейчас можно прогнозировать хороший урожай — выше среднемноголетних значений.

«В Пензенской области мы уверенно смотрим в будущее. Уже сегодня показатели говорят о том, что хозяйства будут в полном объеме снабжены разнообразными кормами. А значит, на прилавках будет достаточно и мяса, и молока. Продовольственная безопасность по основным видам продукции будет обеспечена», — сказал глава региона.

В свою очередь заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин, который также принял участие в церемонии открытия мероприятия, поблагодарил пензенских аграриев за работу.

В частности, он напомнил, что в прошлом году был собран рекордный урожай зерновых.

«В первую очередь это заслуга тех, кто работает на селе. И, конечно, региональной власти, лично губернатора, без поддержки которых добиваться новых результатов практически невозможно», — цитирует Андрея Разина пресс-служба облправительства.

«День поля» проходит на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области. Агромероприятие рассчитано на два дня — 13 и 14 июля.

В его рамках организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала, средств защиты растений и минеральных удобрений.

На выставочной площадке проходят демопоказы сельхозагрегатов. Презентована почвообрабатывающая, кормозаготовительная, уборочная и другая современная техника.

Кроме того, представлены цифровые технологии и инструменты для автоматизации основных рабочих процессов сельскохозяйственного производства, а также геоинформационные сервисы космического мониторинга сельхозземель.