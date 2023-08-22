В Пензенской области ожидается рекордный урожай сахарной свеклы АПК

Пенза, 22 августа 2023. PenzaNews. Министерство сельского хозяйства Пензенской области прогнозирует рекордный урожай сахарной свеклы в регионе.

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«В этом году в нашей области ожидается небывалый урожай сахарной свеклы — свыше 2,5 млн. тонн. В настоящее время три сахарных завода [...] завершают ремонтно-восстановительные работы по подготовке материально-технической базы своих предприятий к приемке и переработке сахарной свеклы нового урожая», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза.

В нем отмечается, что суммарная мощность заводов по переработке сахарной свеклы доходит до 21 тыс. тонн в сутки, или 2,5 млн. тонн в сезон переработки — с сентября по декабрь, в случае необходимости работа будет продолжена в январе.

В тексте указано, что для увеличения сроков переработки сахарной свеклы агрофирма, поставляющая сырье в ОАО «Атмис-сахар», начнет уборку 24 августа, завод приступит к производству сахара на следующий день; два других завода запустятся в первых числах сентября.

«Весь урожай сахарной свеклы будет переработан, а производство сахара составит свыше 350 тыс. тонн, что также будет являться абсолютным рекордом для нашей области», — подчеркивается в сообщении.