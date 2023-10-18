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«Дамате» начала строительство двух птицеводческих блоков в Пензенской области

11:00 | 18.10.2023 | АПК

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Пенза, 18 октября 2023. PenzaNews. Группа компаний «Дамате» начала строительство двух птицеводческих блоков подращивания и откорма индейки в селе Большая Елань Пензенского района, сумма инвестиций составит 6,9 млрд. рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

«Дамате» начала строительство двух птицеводческих блоков в Пензенской области

Фото: Pnzreg.ru

В церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Олег Мельниченко.

Отмечается, что запуск объектов позволит увеличить производство индейки на 22,6 тыс. тонн в убойном весе в год.

В сообщении, размещенном на сайте ГК «Дамате», уточняется, что каждый блок состоит из трех птицеводческих площадок, всего будет построено 64 птичника подращивания и откорма индейки.

«Общее число посадочных мест составляет порядка 900 тыс. голов. Запуск объектов запланирован на 2025 год», — говорится в тексте.

Из него следует также, что благодаря реализации проекта будет создано 112 рабочих мест.

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