В Пензенской области выработано 200 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая АПК

Пенза, 17 ноября 2023. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели 200 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

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«Три сахарных завода [...] приняли и переработали свыше 1,3 млн. тонн сахарной свеклы, выработали 200 тыс. тонн сахара», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что всего сахарные заводы планируют переработать свыше 2,5 млн. тонн свеклы и получить более 350 тыс. тонн сахара.

«Согласно рациональным нормам потребления, население области будет обеспечено сахаром больше чем в 10 раз, излишки произведенного сахара будут отгружены в другие регионы», — отмечается в сообщении.