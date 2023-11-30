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Пензенская область и «ФосАгро-Регион» подписали протокол о намерениях по развитию логистической инфраструктуры

17:35 | 30.11.2023 | АПК

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Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская область и сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» подписали протокол о намерениях по развитию логистической инфраструктуры на территории Каменского района.

Пензенская область и «ФосАгро-Регион» подписали протокол о намерениях по развитию логистической инфраструктуры

Фото: Pnzreg.ru

Церемония подписания состоялась в рамках Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в четверг, 30 ноября.

Подписи под документом поставили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и глава Каменского района Александр Помогайбо.

Как сообщает пресс-служба облправительства, «ФосАгро-Регион» планирует запуск в Пензенской области собственного центра дистрибуции, обеспечивающего накопление, хранение и доставку аграриям широкого спектра удобрений.

Инвестиции в строительство комплекса могут достигнуть 200 млн. рублей.

Кроме того, компания намерена обеспечить поставку аграриям средств защиты растений и семян.

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