Пензенская область и «ФосАгро-Регион» подписали протокол о намерениях по развитию логистической инфраструктуры АПК

Пенза, 30 ноября 2023. PenzaNews. Пензенская область и сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» подписали протокол о намерениях по развитию логистической инфраструктуры на территории Каменского района.

Фото: Pnzreg.ru

Церемония подписания состоялась в рамках Дня Пензенской области на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве в четверг, 30 ноября.

Подписи под документом поставили губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и глава Каменского района Александр Помогайбо.

Как сообщает пресс-служба облправительства, «ФосАгро-Регион» планирует запуск в Пензенской области собственного центра дистрибуции, обеспечивающего накопление, хранение и доставку аграриям широкого спектра удобрений.

Инвестиции в строительство комплекса могут достигнуть 200 млн. рублей.

Кроме того, компания намерена обеспечить поставку аграриям средств защиты растений и семян.