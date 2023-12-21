19:47:14 Четверг, 21 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области выработано 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая

15:16 | 21.12.2023 | АПК

Печать

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области выработано 300 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Три сахарных завода [...] приняли и переработали свыше 2 млн. тонн сахарной свеклы, выработали 300 тыс. тонн сахара», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что всего сахарные заводы планируют переработать около 2,5 млн. тонн свеклы и получить более 400 тыс. тонн сахара.

«Согласно рациональным нормам потребления, население области будет обеспечено сахаром больше чем в 10 раз, излишки произведенного сахара будут отгружены в другие регионы», — отмечается в сообщении.

Читайте также
Артем Пешков назначен руководителем зареченского межрайонного следственного отдела СУ СКР Житель Бессоновского района получил 12 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью
«МегаФон» расширил сеть LTE в 36 малых населенных пунктах Пензенской области В Бессоновском районе столкнулись две легковушки, один человек пострадал
В Пензенской области пройдет профилактическое мероприятие «Автоперевозчик» В Пензе водитель «FAW» насмерть сбил женщину
Все новости
Актуальное

2007–2023 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама