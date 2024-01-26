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В Пензенской области выработано более 350 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая

14:58 | 26.01.2024 | АПК

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Пенза, 26 января 2024. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели более 350 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области выработано более 350 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В области завершается сезон переработки сахарной свеклы. На сегодняшний день сахарными заводами, находящимися на территории региона, принято и переработано 2,4 млн. тонн сахарной свеклы, выработано сахара более 350 тыс. тонн», — сказано в тексте.

Из него следует, что всего заводы планируют переработать 2,5 млн. тонн сахарной свеклы.

«В марте-апреле текущего года одним сахарным заводом дополнительно будет выработано около 45 тыс. тонн сахара из сахарного сиропа, полученного ранее в процессе переработки сахарной свеклы. Всего за свеклосахарный сезон [...] будет произведено свыше 400 тыс. тонн сахара», — добавляется в сообщении.

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