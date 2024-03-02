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«Грибная компания» планирует произвести около 6,5 тыс. тонн шампиньонов в 2024 году

11:10 | 02.03.2024 | АПК

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Пенза, 2 марта 2024. PenzaNews. ООО «Грибная компания», осуществляющее деятельность на территории Сердобского района Пензенской области, планирует увеличить объемы производства шампиньонов с 5,7 тыс. тонн в 2023 году до почти 6,5 тыс. тонн в 2024-м. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона.

«Грибная компания» планирует произвести около 6,5 тыс. тонн шампиньонов в 2024 году

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«В следующем [году] планируют получить более 7,2 тыс. тонн», — добавляется в тексте.

В нем напоминается, что предприятие работает с 2019 года, общий объем инвестиций составляет около 2 млрд. рублей.

«Продукция поставляется в магазины по всей стране. Грибы растут в 20 камерах, общая площадь которых превышает 16 тыс. кв. метров. [...] Сейчас в ООО «Грибная компания» трудится около 400 человек», — сказано в сообщении.

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