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Пензенские аграрии полностью обеспечивают потребности населения в основных продуктах питания — Мельниченко

13:26 | 29.03.2024 | АПК

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Пенза, 29 марта 2024. PenzaNews. Аграрии Пензенской области полностью обеспечивают потребности населения в основных продуктах питания. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко, выступая на сессии Законодательного собрания с отчетом о деятельности правительства региона за 2023 год.

Пензенские аграрии полностью обеспечивают потребности населения в основных продуктах питания — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Наши аграрии полностью обеспечивают потребности населения в основных продуктах питания, а также поставляют продукцию в другие регионы России и более чем в 50 зарубежных стран. Выстоять в условиях санкций и получить в 2023 году хорошие результаты помогла государственная поддержка агропромышленного комплекса. Она составила 2,5 млрд. рублей», — сказал глава региона.

«Чтобы и в дальнейшем развивать отрасль и обеспечивать продовольственную безопасность, государство продолжит оказывать поддержку аграриям. Считаю сохранение темпов развития сельского хозяйства, привлечение в село специалистов, предотвращение оттока молодежи своими приоритетными задачами», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Губернатор поручил предусмотреть в этом году возмещение из областного бюджета части затрат аграриев на строительство элеваторов и железнодорожных логистических центров, приобретение техники и оборудования для их комплектации.

Также будет компенсирована уплата процентов по инвестиционным кредитам, полученным на строительство или модернизацию объектов по переработке молока.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в 2023 году всеми сельхозпроизводителями Пензенской области произведено продукции на 172 млрд. рублей, что почти на 7% больше, чем в 2022-м.

По объему оборота сельскохозяйственных организаций Пензенская область занимает второе место среди регионов Приволжского федерального округа (112,1 млрд. рублей). Экспорт АПК в 2023 году вырос на 55%.

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