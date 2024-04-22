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Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в Пензенской области

15:17 | 22.04.2024 | АПК

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Пенза, 22 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в регионе.

Олег Мельниченко сообщил о начале посевной кампании в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области стартовала посевная кампания. В этом году нашим аграриям предстоит засеять более 1 млн. га пашни. Будем выращивать пшеницу, ячмень, рапс, овес, подсолнечник, сахарную свеклу, овощи», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в понедельник, 22 апреля.

Он добавил, что «все необходимое для активной работы есть — семена, удобрения, техника».

«В прошлом году сельхозпредприятия Пензенской области закупили 129 тракторов и 63 комбайна. В этом году приобретено еще 39 тракторов и 24 комбайна. Всего же в распоряжении аграриев — 4 тыс. 220 тракторов, 2 тыс. 518 культиваторов, 301 высокотехнологичный посевной комплекс», — уточнил Олег Мельниченко.

«От труда наших земледельцев зависит продовольственная безопасность Пензенской области. Уверен, что они не подведут», — подчеркнул губернатор.

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