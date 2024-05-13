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«Атмис-сахар» за два месяца выработал более 35 тыс. тонн сахара

12:14 | 13.05.2024 | АПК

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Пенза, 13 мая 2024. PenzaNews. 35,3 тыс. тонн сахара выработано ОАО «Атмис-сахар» в Пензенской области в марте-апреле из сиропа, полученного ранее в процессе переработки сахарной свеклы урожая 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства региона.

«Атмис-сахар» за два месяца выработал более 35 тыс. тонн сахара. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Предприятие не первый год применяет данную технологию производства, что позволяет принять большее количество сахарной свеклы в переработку, тем самым продлить сезон работы завода и увеличить производства сахара», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что с учетом ранее выработанного объема всего за сезон 2023-2024 годов в Пензенской области произведено более 400 тыс. тонн сахара, что является абсолютным рекордом для региона.

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