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«День поля» пройдет в Пензенской области 11 и 12 июля

10:09 | 01.06.2024 | АПК

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Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Агромероприятие «День поля» пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 11 и 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

«День поля» пройдет в Пензенской области 11 и 12 июля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, заводы-изготовители и дилеры представят новые образцы российской и белорусской техники, а также запчастей. Будет организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала.

Запланирована ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Будут проводиться дегустации.

Помимо этого, состоятся демонстрационные показы сельхозагрегатов. Будет показана почвообрабатывающая, кормозаготовительная, уборочная и другая техника.

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