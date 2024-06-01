«День поля» пройдет в Пензенской области 11 и 12 июля АПК

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Агромероприятие «День поля» пройдет на открытой площадке базы отдыха «Белая гора» в Каменском районе Пензенской области 11 и 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

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По информации ведомства, заводы-изготовители и дилеры представят новые образцы российской и белорусской техники, а также запчастей. Будет организована презентация компаний, осуществляющих поставку семенного материала.

Запланирована ярмарка-презентация достижений отраслей сельского хозяйства. Будут проводиться дегустации.

Помимо этого, состоятся демонстрационные показы сельхозагрегатов. Будет показана почвообрабатывающая, кормозаготовительная, уборочная и другая техника.