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Роман Калентьев возглавил делегацию Пензенской области на выставке «Белагро-2024»

15:00 | 03.06.2024 | АПК

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Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев возглавил делегацию региона на международной специализированной выставке «Белагро-2024», официальное открытие которой состоится в Минске в предстоящий вторник, 4 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

Роман Калентьев возглавил делегацию Пензенской области на выставке «Белагро-2024»

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Делегация региона ознакомится с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники», — сказано в тексте.

Из него следует, что на стенде Пензенской области будет представлена продукция компаний «Возрождение», «Берекет», «Новые технологии», «Пензенские кленоварни», «Парафарм», «Снабжение-2018», «Техно-снаб» и «Агромеханика – Импэкс».

«Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что в выставке примут участие представители 490 компаний из 11 стран.

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