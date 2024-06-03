Роман Калентьев возглавил делегацию Пензенской области на выставке «Белагро-2024» АПК

Пенза, 3 июня 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев возглавил делегацию региона на международной специализированной выставке «Белагро-2024», официальное открытие которой состоится в Минске в предстоящий вторник, 4 июня. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

«Делегация региона ознакомится с передовыми направлениями в развитии растениеводства, животноводства и птицеводства, современными технологиями переработки, упаковки и хранения продукции, а также разнообразием сельхозтехники», — сказано в тексте.

Из него следует, что на стенде Пензенской области будет представлена продукция компаний «Возрождение», «Берекет», «Новые технологии», «Пензенские кленоварни», «Парафарм», «Снабжение-2018», «Техно-снаб» и «Агромеханика – Импэкс».

«Аграрный форум традиционно собирает вместе не только белорусских аграриев и работников пищевой и перерабатывающей промышленности, но и их зарубежных коллег и партнеров», — отмечается в сообщении.

В нем указано, что в выставке примут участие представители 490 компаний из 11 стран.