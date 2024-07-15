В Пензенской области стартовала уборочная кампания АПК

Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев проинформировал губернатора Олега Мельниченко о старте уборочной кампании.

Фото: Pnzreg.ru

Он доложил, что в настоящее время работы ведутся в Неверкинском, Городищенском, Башмаковском, Мокшанском и Пензенском районах, в скором времени к ним присоединятся и остальные муниципальные образования.

Комментируя представленные данные, Олег Мельниченко отметил, что аграрии «начали неплохо».

«Средняя урожайность зерновых составляет более 38 центнеров с га. Планируем собрать не менее 2,8 млн. тонн зерна», — написал глава региона в своем Telegram-канале в понедельник, 15 июля.

Он добавил, что урожай сахарной свеклы, как ожидается, составит более 2 млн. тонн.

«Сахар — экспортный продукт, поэтому посевные площади под свеклу расширяются», — констатировал губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что агропромышленный комплекс является одним из драйверов развития региона.

«Пензенские сельхозпроизводители всегда могут рассчитывать на поддержку со стороны правительства Пензенской области. Вопросы продовольственной безопасности — в числе приоритетных», — подчеркнул он.