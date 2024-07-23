В Пензенской области элеваторы готовы к приемке зерна нового урожая — Минсельхоз региона АПК

Пенза, 23 июля 2024. PenzaNews. Подготовка материально-технической базы элеваторов к приемке зерна нового урожая завершена в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минсельхоза региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведены ремонтные работы оборудования: подготовлены отделения по приемке зерна, автомобильные разгрузчики, весовое хозяйство, лаборатории, сушилки, сепараторы для подработки зерна, передвижное транспортное оборудование, установки активного вентилирования, в зернохранилищах при необходимости проведена дезинсекция», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что на территории региона находится 22 элеватора суммарной мощностью по единовременному хранению зерна 1,7 млн. тонн.

«Область полностью готова к приемке зерна», — подчеркивается в сообщении.