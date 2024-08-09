В Пензенской области обсудили результаты проведения муниципального земельного контроля в отношении земель сельхозназначения АПК

Пенза, 9 августа 2024. PenzaNews. Результаты работы по осуществлению муниципального земельного контроля за использованием земель сельхозназначения на территории Пензенской области стали одной из главных тем заседания регионального правительства, состоявшегося в пятницу, 9 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Докладывая об итогах инвентаризации сельхозугодий, проведенной с применением технологий космического мониторинга, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев сообщил, что по назначению не используется 422 тыс. га из общей площади земель, которая составляет 2 млн. 879 тыс. га.

«Более 300 тыс. га — это залежные земли, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения. На земельных участках общей площадью 97 тыс. га возможно ведение экономически выгодного сельскохозяйственного производства после расчистки их от древесно-кустарниковой растительности и введения в сельхозоборот», — сказал он.

Согласно озвученным на заседании данным, по итогам инвентаризации утвержден план контрольных мероприятий с целью побуждения к действию собственников тех земельных участков, которые не используются по назначению. Всего проверкам подвергнется более 72 тыс. га, на данный момент обследовано 48 тыс. га.

Губернатор Олег Мельниченко потребовал от глав муниципальных образований активизировать процесс.

«Главы муниципальных образований должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы сельхозугодья работали и приносили деньги, чтобы увеличивались налоговые поступления У районов есть возможность активно заниматься пополнением бюджета, а не ждать областной помощи», — подчеркнул руководитель субъекта федерации.

По информации пресс-службы правительства Пензенской области, главы районов, где налажен процесс земельного контроля, уже направили полученную в ходе проверок информацию в ФНС, в связи с чем владельцев неиспользуемых сельхозугодий ждет отмена льготного механизма налогообложения. Земельный налог будет начисляться в размере 1,5% от кадастровой стоимости участка, если земля находится в собственности, но не используется более половины ее общей площади, не реализуется проект культуртехнической мелиорации, при этом право собственности было зарегистрировано более года назад.