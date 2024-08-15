В Пензенской области отобрано 15 проектов для предоставления грантов «Агростартап» на сумму 65,4 млн. рублей АПК

Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Гранты «Агростартап» на сумму 65,4 млн. рублей будут предоставлены на реализацию проектов создания и развития хозяйств на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета по результатам конкурсного отбора, проведенного в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

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«Получатели гранта могут направить [...] средства как на производство продукции животноводства, так и на производство продукции овощеводства, картофелеводства и многолетних насаждений. При этом обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что в 2019–2024 годах гранты «Агростартап» на общую сумму 277,8 млн. рублей получили 83 индивидуальных предпринимателя.

«По состоянию на 1 января 2024 года в хозяйствах получателей гранта «Агростартап» 2019–2023 годов поголовье крупного рогатого скота молочного направления увеличилось в 5,2 раза и составило 1 тыс. 924 головы, поголовье крупного рогатого скота мясного направления увеличилось в 1,9 раза и составило 1 тыс. 3 головы, численность овец увеличилась в 2,8 раза и составила 1 тыс. 288 голов, лошадей — в 2,2 раза и составило 185 голов», — уточняется в сообщении.