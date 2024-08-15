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В Пензенской области отобрано 15 проектов для предоставления грантов «Агростартап» на сумму 65,4 млн. рублей

12:15 | 15.08.2024 | АПК

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Пенза, 15 августа 2024. PenzaNews. Гранты «Агростартап» на сумму 65,4 млн. рублей будут предоставлены на реализацию проектов создания и развития хозяйств на условиях софинансирования за счет средств федерального бюджета по результатам конкурсного отбора, проведенного в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального Минсельхоза.

В Пензенской области отобрано 15 проектов для предоставления грантов «Агростартап» на сумму 65,4 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Получатели гранта могут направить [...] средства как на производство продукции животноводства, так и на производство продукции овощеводства, картофелеводства и многолетних насаждений. При этом обязуются осуществлять деятельность на сельской территории или на территории сельской агломерации в течение не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап», — поясняется в тексте.

В нем отмечается, что в 2019–2024 годах гранты «Агростартап» на общую сумму 277,8 млн. рублей получили 83 индивидуальных предпринимателя.

«По состоянию на 1 января 2024 года в хозяйствах получателей гранта «Агростартап» 2019–2023 годов поголовье крупного рогатого скота молочного направления увеличилось в 5,2 раза и составило 1 тыс. 924 головы, поголовье крупного рогатого скота мясного направления увеличилось в 1,9 раза и составило 1 тыс. 3 головы, численность овец увеличилась в 2,8 раза и составила 1 тыс. 288 голов, лошадей — в 2,2 раза и составило 185 голов», — уточняется в сообщении.

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