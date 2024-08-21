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В Пензенской области сахзаводы завершают подготовительные работы к приемке и переработке сахарной свеклы

09:08 | 21.08.2024 | АПК

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Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Сахарные заводы Пензенской области завершают ремонт, наладку оборудования и подготовительные работы к приемке и переработке сахарной свеклы урожая 2024 года. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области сахзаводы завершают подготовительные работы к приемке и переработке сахарной свеклы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На этой неделе агрофирма ОАО «Студенецкий мукомольный завод» начнет копку сахарной свеклы и ее поставку для дальнейшей переработки в ОАО «Атмис-сахар». Сахарный завод заканчивает обкатку оборудования и планирует начать переработку 25 августа», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что предприятие планирует принять в переработку около 1 млн. тонн сахарной свеклы и выработать свыше 150 тыс. тонн сахара.

«Два других сахарных завода начнут сезон переработки сахарной свеклы и производства сахара в первых числах сентября», — добавляется в сообщении.

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