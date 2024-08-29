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Сезон производства сахара открыт в Пензенской области

16:27 | 29.08.2024 | АПК

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Пенза, 29 августа 2024. PenzaNews. ОАО «Атмис-сахар», осуществляющее деятельность в Каменском районе Пензенской области, приступило к переработке сахарной свеклы 25 августа и выработало за прошедшие дни первую тысячу тонн сахара. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального Минсельхоза.

Сезон производства сахара открыт в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Всего за сезон предприятие планирует принять в переработку около 1 млн. тонн сахарной свеклы и выработать свыше 150 тыс. тонн сахара», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что АО «Земетчинский сахарный завод» начнет заготовку сахарной свеклы на текущей неделе, запуск завода намечен на 1 сентября.

«ООО «Бековский сахарный комбинат» начнет выработку сахара на следующей неделе», — указано в сообщении.

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