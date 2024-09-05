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«Дамате» увеличила производство продукции глубокой переработки индейки на 26% в I полугодии 2024 года

18:02 | 05.09.2024 | АПК

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Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Завод глубокой переработки индейки «Дамате», расположенный в Пензенской области, произвел примерно 13 тыс. тонн продукции в I полугодии 2024 года, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

«Дамате» увеличила производство продукции глубокой переработки индейки на 26% в I полугодии 2024 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Продукты-лидеры по объемам производства — сосиски, вареные колбасы, обжаренные на гриле деликатесы и ветчины под брендом «Индилайт» из 100% мяса индейки», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется также, что в I полугодии текущего года «Дамате» значительно увеличила объемы выпуска сыровяленых деликатесов, ассортимент представлен линейкой Sabroso.

В тексте напоминается, что завод глубокой переработки индейки включает в себя несколько цехов — производства ветчинных изделий, вареных колбасных изделий, сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов, а также роботизированный склад продукции.

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