«Дамате» увеличила производство продукции глубокой переработки индейки на 26% в I полугодии 2024 года АПК

Пенза, 5 сентября 2024. PenzaNews. Завод глубокой переработки индейки «Дамате», расположенный в Пензенской области, произвел примерно 13 тыс. тонн продукции в I полугодии 2024 года, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГК «Дамате».

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«Продукты-лидеры по объемам производства — сосиски, вареные колбасы, обжаренные на гриле деликатесы и ветчины под брендом «Индилайт» из 100% мяса индейки», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется также, что в I полугодии текущего года «Дамате» значительно увеличила объемы выпуска сыровяленых деликатесов, ассортимент представлен линейкой Sabroso.

В тексте напоминается, что завод глубокой переработки индейки включает в себя несколько цехов — производства ветчинных изделий, вареных колбасных изделий, сыровяленых колбасных изделий, готовых полуфабрикатов, а также роботизированный склад продукции.