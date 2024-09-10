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Сезонные полевые работы в Пензенской области находятся на завершающей стадии — губернатор

11:21 | 10.09.2024 | АПК

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Пенза, 10 сентября 2024. PenzaNews. Сезонные полевые работы в Пензенской области находятся на завершающей стадии. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Сезонные полевые работы в Пензенской области находятся на завершающей стадии — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«На сегодняшний день собрано 2,4 млн. тонн зерна. [...] Средняя урожайность составляет 30 центнеров с га. Сезонные полевые работы в Пензенской области находятся на завершающей стадии. Наша основная задача — полностью обеспечить внутренние потребности региона и развивать экспортные поставки», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Согласно официальной информации, в настоящее время сбор сахарной свеклы на территории Пензенской области ведется в хозяйствах Башмаковского, Бековского, Земетчинского, Каменского и Колышлейского районов. Валовой сбор составляет 191,6 тыс. тонн. Собрать урожай предстоит на площади 65,3 тыс. га.

В 18 районах ведется сбор сои. В Белинском районе стартовала уборка подсолнечника.

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