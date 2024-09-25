ГК «Дамате» начала экспорт продукции из индейки в Грузию АПК

Пенза, 25 сентября 2024. PenzaNews. ГК «Дамате» вышла на рынок Грузии, основной объем первой поставки составила продукция из мяса индейки, произведенная на заводе в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы компаний.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Это более 15 видов колбас, ветчин и сосисок под брендом «Индилайт». В планах компании — расширять номенклатуру поставок за счет выведения на рынок более широкого ассортимента продукции», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что выход на рынок Грузии — важный шаг в развитии экспортного направления «Дамате».

«Несмотря на то, что продовольственный рынок Грузии объективно считается развитым, ниша продукции из мяса индейки остается практически незанятой», — отмечается в тексте.

В сообщении напоминается, что «Дамате» экспортирует продукцию из индейки с 2015 года, на сегодняшний день предприятия группы компаний имеют разрешения на поставки в страны Евразийского экономического союза и еще в 34 страны мира.

«За 6 месяцев компания экспортировала порядка 12 тыс. тонн мясной продукции из индейки, утки и баранины, что на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — уточняется в пресс-релизе.