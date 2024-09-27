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Сельхозпредприятия, уличенные в пале сухой травы, лишатся мер поддержки — Мельниченко

14:00 | 27.09.2024 | АПК

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Пенза, 27 сентября 2024. PenzaNews. Сельскохозяйственные предприятия Пензенской области, уличенные в пале сухой травы, лишатся мер поддержки. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства, которое состоялось в пятницу, 27 сентября.

Сельхозпредприятия, уличенные в пале сухой травы, лишатся мер поддержки — Мельниченко

Фото: Pnzreg.ru

«Управление МЧС уже свои указания довело, пусть региональный Минсельхоз еще раз напомнит и контролирует соблюдение. Пусть аграрии помнят о том, что организации, которые уличат в пале сухой травы, потеряют все свои позиции на предоставление мер поддержки. Никаких преференций мы им предоставлять не будем», — сказал руководитель субъекта федерации.

«Очень важно соблюдать противопожарную безопасность, нам синоптики обещают очень теплую осень без дождей», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

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