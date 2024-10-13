Олег Мельниченко поздравил с праздником работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности АПК

Пенза, 13 октября 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил тружеников и ветеранов агропромышленного комплекса региона с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

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«Этот торжественный день объединяет всех, кто добросовестно трудится на полях и фермах, на предприятиях пищевой промышленности, всех, кого мы по праву называем кормильцами России. Сегодня сельское хозяйство региона, реализуя масштабные стратегические программы импортозамещения, выходит на новые рубежи созидательных свершений. В сельскохозяйственных предприятиях области уже намолочено свыше 2,5 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур. Продолжается уборка кукурузы, сахарной свеклы, подсолнечника и сои», — отметил глава региона.

По его словам, значительные успехи достигнуты в отрасли животноводства.

«По производству мяса индейки мы лидируем в России, по росту поголовья коров — занимаем ведущие позиции в Приволжском федеральном округе», — уточнил губернатор.

«Замечательно, что наши аграрии обеспечивают внутренний рынок основными видами продовольствия», — добавил он.

Олег Мельниченко выразил слова признательности труженикам сельского хозяйства за их «плодотворную деятельность, которая позволяет отрасли по праву являться гордостью отечественной экономики».

«Убежден, что впереди у вас еще более весомые достижения», — подчеркнул глава региона.

Он пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.