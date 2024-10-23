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В Пензенской области выработано более 100 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая

10:14 | 23.10.2024 | АПК

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Пенза, 23 октября 2024. PenzaNews. Сахарные заводы в Пензенской области произвели более 100 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства сельского хозяйства региона.

В Пензенской области выработано более 100 тыс. тонн сахара из свеклы нового урожая. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В области активно идет сезон заготовки и переработки сахарной свеклы. На сегодняшний день тремя сахарными заводами, находящимися на территории региона, принято и переработано 900 тыс. тонн сахарной свеклы, выработано сахара свыше 100 тыс. тонн», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что всего сахарные заводы планируют переработать около 2,4 млн. тонн свеклы и получить свыше 300 тыс. тонн сахара.

«Потребности населения области будут обеспечены сахаром более чем в 10 раз, остальной сахар будет отгружен в регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока», — отмечается в сообщении.

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