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Режим ЧС введен в Пензенской области из-за гибели посевов сельхозкультур

18:55 | 30.10.2024 | АПК

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Пенза, 30 октября 2024. PenzaNews. Режим чрезвычайной ситуации введен в Пензенской области в связи с гибелью посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Николай Симонов.

Режим ЧС введен в Пензенской области из-за гибели посевов сельхозкультур. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ввести с 30 октября 2024 года и до особого распоряжения для органов управления и сил пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее — ПTП РСЧС) на территории Пензенской области режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Отнести возникшую чрезвычайную ситуацию к чрезвычайной ситуации природного характера. Основанием введения режима чрезвычайной ситуации считать значительный материальный ущерб, нанесенный сельскохозяйственным товаропроизводителям и экономике Пензенской области вследствие действия атмосферной и почвенной засухи, достигшей критериев опасного агрометеорологического явления, в результате которой произошла гибель посевов сельскохозяйственных культур на площади более 100 га», — говорится в документе.

В нем указано, что границами зоны чрезвычайной ситуации определена территория Пензенской области, уровень реагирования — региональный.

«К мероприятиям по ликвидации чрезвычайной ситуации привлечь силы и средства ПTП РСЧС. Ответственным должностным лицом за проведение мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации определить заместителя председателя правительства – министра сельского хозяйства Пензенской области Калентьева Р.А. Координацию мероприятий, проводимых органами управления, силами ПTП РСЧС и ее звеньев, возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пензенской области», — сказано в распоряжении.

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