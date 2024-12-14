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Суд удовлетворил иски прокуратуры о признании недействительными договоров аренды четырех участков сельхозназначения в Пензенской области

09:25 | 14.12.2024 | АПК

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Пенза, 14 декабря 2024. PenzaNews. Суд удовлетворил иски прокуратуры Пензенской области и признании недействительными договоров аренды четырех земельных участков общей площадью более 947 тыс. кв. метров в Белинском, Камешкирском и Колышлейском районах с видами разрешенного использования «Сенокошение» и «Для выпаса сельскохозяйственных животных», которые были переданы гражданам в аренду без проведения конкурсных процедур. Об этом говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Суд удовлетворил иски прокуратуры о признании недействительными договоров аренды четырех участков сельхозназначения в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проверка показала, что арендаторы являются предпринимателями — главами КФХ, имеют на праве собственности иные земельные участки сельскохозяйственного назначения. Указанные обстоятельства, а также значительный размер предоставленных в аренду участков позволили сделать вывод об их использовании в предпринимательской деятельности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после вступления решений суда в законную силу прокуратура проконтролирует их исполнение.

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