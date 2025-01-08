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На господдержку АПК Пензенской области в 2025 году будет направлено более 2,2 млрд. рублей

13:26 | 08.01.2025 | АПК

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Пенза, 8 января 2025. PenzaNews. Более 2,2 млрд. рублей планируется направить на господдержку агропромышленного комплекса Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

На господдержку АПК Пензенской области в 2025 году будет направлено более 2,2 млрд. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Планируется, что в 2025 году на господдержку АПК Пензенской области будет направлено более 2,2 млрд. рублей. Между правительством региона и Минсельхозом России заключено 11 соглашений о предоставлении субсидий на условиях софинансирования. Общий объем финансирования в рамках соглашений — более 1,7 млрд. рублей. Средства федерального бюджета — более 1,6 млрд. рублей, средства бюджета Пензенской области — более 120 млн. рублей. Кроме того, в 2025 году аграрии смогут воспользоваться и региональными мерами поддержки. На эти цели из областного бюджета будет направлено 483 млн. рублей. Поддерживаем развитие молочного скотоводства, производство мяса и яиц, создание мелиоративных систем», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 8 января.

Он отметил, что ежегодно получателями мер государственной поддержки становятся порядка 300 предприятий агропромышленного комплекса Пензенской области.

«Продовольственная безопасность страны — задача, поставленная нам президентом. Будем и дальше работать над ее выполнением!» — подчеркнул Олег Мельниченко.

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